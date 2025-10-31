Filottrano, strisce blu davanti alla bottega storica del maestro Fofo. Il sindaco Paolorossi: "Scusa"

Filottrano, 31 ottobre 2025 – Strisce blu davanti alla storica bottega del fabbro ferraio Fofo, alias Benvenuto Flamini, 90 anni, un’istituzione in città come la sua bottega, ereditata dal nonno, attiva da 150 anni. Il sindaco fa mea culpa, si scusa e provvede a rimediare. L’increscioso episodio è balzato agli occhi dei cittadini dopo la segnalazione sui social dell’artigiana orafa Cinzia Federici: nei giorni scorsi erano comparsi dei cartelli, poi ieri mattina le strisce proprio davanti all’ingresso.

Il post del sindaco

Il post del sindaco Luca Paolorossi: “E’ sempre colpa mia perché sono io il sindaco e vi racconto che oggi a Filottrano abbiamo dato il meglio di noi (per modo di dire). Sì, perché siamo riusciti a tracciare le strisce blu di un parcheggio proprio davanti alla porta d’ingresso di un’attività storica del paese. Un’attività che non è più aperta da tempo, è vero, ma dentro quella bottega vive ancora il suo cuore: il maestro Fofo, fabbro e memoria storica di Filottrano. Il grande Fofo passa lì buona parte delle sue giornate, immerso nel profumo del ferro e dei ricordi. Non lavora più come una volta, ma resta lì, innamorato del suo passato, come se respirare quella storia lo aiutasse a invecchiare più lentamente. E noi, con la complicità di qualche soggetto distratto e di un metodo senz’anima, abbiamo mancato di rispetto a tutto questo. Abbiamo insultato, non con le parole, ma con i fatti, i nostri nonni, i mestieri di una volta, la dignità di chi ha costruito questo paese con le mani, col sudore e con l’amore. Chiedo scusa. L’errore, perché di errore si tratta, verrà corretto entro domani”.