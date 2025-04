Filtra l’acqua dal tetto, via ai lavori in una scuola

Filtra l’acqua nella scuola dell’infanzia di Marzocca, programmati per questa settimana i lavori urgenti. "Si cercano secchi, pentole e quant’altro possa contenere l’acqua che filtra dal tetto in una mensa di una scuola primaria di Senigallia sud" dice un post sul gruppo ‘Sei di Senigallia se’. "Venerdì è arrivata la segnalazione agli uffici – spiega Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore alla cultura – la dirigente ha provveduto ad informare i genitori: le problematiche sono più estese e c’è bisogno di un intervento più incisivo che potrà essere fatto solo una volta che saranno terminate le lezioni. Intanto questa settimana provvederemo con un intervento tampone per evitare disagi nell’immediato". Per evitare che l’acqua filtri, è necessario intervenire con la sostituzione di una guaina che prevede l’utilizzo di una schiuma che va estesa da personale qualificato con specifiche attrezzature in quanto l’odore che emana non può essere inalato e per questo motivo, al momento dell’intervento dovranno essere presenti solo gli addetti ai lavori. In questi giorni sarà effettuato l’intervento tampone per garantire il regolare uso della stanza ed evitare infiltrazioni fino al termine dell’anno scolastico.