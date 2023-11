"Fin laggiù - Superficie e origine dei sogni", le opere di Blanco

Rodrigo Blanco, artista anconetano di adozione, torna alla Galleria Papini, dove nel 2010 iniziò praticamente la sua carriera con una personale. Lo fa con la mostra ‘Fin laggiù - Superficie e origine dei sogni’, che sarà inaugurata oggi (ore 18) negli spazi espositivi di via Bernabei. L’esposizione raccoglie gli ultimi lavori di Blanco, che potranno essere ammirati fino a domenica 19 (da giovedì alla domenica, ore 17.30-19.30).

La presentazione verrà curata dal critico Fabio Vito Lacertosa, curatore del Castello di Rivara - Museo d’Arte Contemporanea. ‘Fin laggiù’, a suo parere, "è un titolo che apre campi lunghi e traccia distanze fisiche dai luoghi consueti. È un avviso ai naviganti molto profondo, è l’idea del viaggio potenziale che sembra mettere in relazione i diari di bordo dell’esploratore con i luoghi parimenti arditi del pittore". Lacertosa scrive che ‘dal Passetto Rodrigo Blanco osserva l’Adriatico che feconda l’Italia. Nelle viuzze della città, il dialetto anconetano, la durezza, l’espressività dorica esibita si traduce in un’immobilità estetica che interroga in "segreto" il moto delle cose. E’ tutto un misterioso farsi opera, dove il pittore si ingegna a fissare un linguaggio che restituisca il potere ingenuo del dipingere. Il viaggio impone la sua retorica. Chi è in giro guarda sé stesso muoversi e non il mondo".