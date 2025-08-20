Finale combattuta nel torneo Open, a spuntarla è Enrico Piergallini su Riccardo Rosei Agabiti

Due ore e mezza di battaglia in campo per decidere il vincitore del singolare maschile Open. Alla fine a spuntarla è Enrico Piergallini del CT Beretti Grottammare, che piega la resistenza del beniamino di casa Riccardo Rosei Agabiti in una finale che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo punto, regalando spettacolo e tante emozioni al pubblico sugli spalti. È il momento clou della prima edizione del Trofeo Centro Medico Blue Gallery, il torneo Open di Ferragosto che ha animato per due settimane i campi dell’AT Tolentino con la partecipazione di circa 150 atleti provenienti dalle Marche e non solo.

Nel singolare femminile Open, derby tutto del Tennis Training Foligno con la vittoria della più esperta Anastasia Ogno sulla giovane promessa Beatrice Guccione, al termine di una finale molto combattuta.

Il torneo di quarta categoria ha invece premiato Francesca Iommi (CT Corridonia) nel femminile, superando la compagna di circolo Giorgia Incicco, mentre nel maschile successo di Luca Morresi (Euroclub Civitanova) su Francesco Clerico del Tennis Trodica.

Completano l’albo d’oro la coppia Alessandro Marini/Elia Spalletti nel doppio maschile, vittoriosa su Alessio Farina/Andrea Mancini. "Siamo molto soddisfatti dell’evento che è andato avanti per due settimane senza particolari intoppi organizzativi - dichiara il direttore sportivo Giancarlo Deleo – Senz’altro positivo il bilancio della prima edizione del trofeo, inoltre la partecipazione di 150 atleti conferma la bontà del movimento che continua a crescere anno dopo anno".