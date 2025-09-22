Finale horror per la Vigor . Pecchia punisce Senigallia

vigor

0

sora

2

VIGOR (4-3-3): Novelli 4, De Marco 6, Tomba 6, Urso 6 (45’st Magi Galluzzi s.v.), Shkambaj 5, Pandolfi 5,5, Gambini 6, Tonelli 6 (45’st Stecconi s.v.), Gasparroni 6 (22’st Subissati 6), Pesaresi 6 (10’st Alonzi 5,5), Balleello 6 (10’st Caprari 6).

All. Magi

SORA (4-1-4-1): Laukzemis 6,5, Ippoliti 6,5 Orazzo 6, Ferrari 6,5, Flaminio 6,5, Casciano 6 (28’st Mellini 6,5), Marrale 6 (15’st Lauria 6), Pecchia 6,5, Vono 6,5, Trotta 6 (15’st Stampete 6), Rao 6 (25’st Bolo 7).

All. Schettino

ARBITRO: Kurti di Mestre

RETI: 41’pt Bolo (S), 48’st Pecchia (S)

NOTE: ammoniti: Marrale (S), De Marco (V), Orazzo (S)

Spett. 1200 circa

Finale horror per la Vigor che nel finale regala l’intera posta in palio al Sora.

Mister Magi rinuncia a De Feo, Braconi, Parrinello, Milli per infortunio e Pompilio per scelta tecnica. Formazione di partenza simile a quella vista una settimana fa contro il Giulianova, stavolta però il tecnico della Vigor manda in campo Tonelli, completamente ristabilito al posto di Subissati, e Pesaresi al centro dell’attacco al posto di Alonzi.

La cronaca: Vigor subito propositiva con il giovane Gasparroni che si fa vivo dalle parti di Laukzemis con un tiro ravvicinato dalla sinistra, l’ex portiere dell’Ancona è reattivo e devia in angolo. La reazione sorana si materializza con tre corner consecutivi, ma nessun pericolo reale per il portiere vigorino Novelli, merito anche di Pesaresi, difensore aggiunto, estremamente prezioso.

Il match prosegue tra imprecisioni ed una reciproca, prolungata fase di studio. Si rifà viva nell’area bianconera la formazione senigalliese: buon inserimento di Shkambaj che serve al centro Pesaresi, ma il capitano si coordina male e spara sopra il montante. Match equilibrato, di certo non bellissimo a causa dei tanti errori in fase di fraseggio e di scarsa lucidità sotto porta da ambo le parti. A fine primo tempo però il Sora si fa più intraprendente, soprattutto sul versante di destra: Shkambaj è un po’ in affanno, non Urso e Tomba che fanno ottima guardia.

Ad inizio ripresa, Beppe Magi cambia volto al suo attacco, mandando nella mischia Alonzi ed il debuttante Caprari al posto di capitan Pesaresi e Balleello, nella speranza di trovare più brio ed imprevedibilità, ma le ripartenze sorane si fanno sempre più temibili. La Vigor, comunque, rimane a galla grazie alle chiusure di Urso e Tomba.

La gara prosegue tra strappi e fiammate, ma senza un vero padrone. Nel finale però la Vigor si butta via: su tiro dalla distanza di Vono, Novelli pasticcia ed invece di alzare sopra la traversa, manda il pallone sul montante. La sfera rimane lì, carambola, Bolo si avventa sul cuoio e con l’aiuto del palo sblocca il risultato. Magi è costretto ad adottare un assetto iper offensivo, ma senza profitto, il Sora invece sfrutta lo sbilanciamento dei locali per mettere a segno il gol del k.o. con Pecchia che davanti a Novelli trasforma in oro il cross di Mellini per il definitivo 0-2. Finale amarissimo per la Vigor, ma in quarta serie le ingenuità si pagano a caro prezzo.

Nicolò Scocchera