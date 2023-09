Finali Coppa del Mondo Gritti, podio che vale oro

di Silvio De Sanctis

L’impresa di ribaltare la situazione nella classifica generale di Coppa del mondo nei confronti di Martin Bartak si presentava difficile, ma Lorenzo Gritti ha lasciato ugualmente il segno nelle finali disputate a Marbach, in Svizzera. Il trentottenne bergamasco di Gandino, reduce dalle tre medaglie ottenute ai recenti Mondiali di Cortina, si è tolto la soddisfazione di classificarsi al terzo posto nel supergigante che ha chiuso la tre giorni di competizioni, rischiando addirittura di salire sul gradino più alto del podio.

Infatti sono stati appena tredici i centesimi che lo hanno separato dalla vittoria, preceduto dall’idolo di casa Mirko Hueppi in 30’’30 e dal ceco Martin Bartak, secondo a 11 centesimi, che festeggia la conquista della Coppa del mondo con 725 punti contro i 635 dello stesso Hueppi e i 524 di Daniele Buio, l’altro azzurro protagonista. Gritti alla fine si è accontentato della quarta posizione con 497 punti, pagando cara l’uscita di scena nel gigante di venerdì, in cui ha inserito un pesante 0 nella casella punti contrariamente a quanto fatto dai diretti concorrenti, e nel successivo slalom non è andato oltre la quarta posizione. Tuttavia la zampata del campione è venuta a galla nell’ultima chance di un anno che archivia comunque con tre podi in Coppa del mondo (oltre a quello di ieri si registrano un secondo posto in slalom a Predklasteri e un terzo posto in gigante a Orlicke Zahori, sempre in Repubblica Ceca), il secondo posto nella classifica di specialità di slalom e le tre medaglie iridate citate (argento in supercombinata, bronzo in gigante e slalom).

"Sono soddisfatto dei risultati che ho raggiunto - racconta Gritti -. La rimonta nella generale era difficile e ho rischiato il tutto per tutto, alla fine sono riuscito comunque a salire sul podio".

A completare la stagione manca solamente l’appuntamento con i Campionati Italiani, in programma in Trentino da venerdì 20 a domenica 22 settembre.