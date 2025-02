"Finalmente anche le luci di Natale"

"Gli anni scorsi questa era una zona che era stata lasciata un po’ in disparte – afferma Claudia Rossi di Piazza Diaz 7 Food & Drink –, tutte le iniziative erano per il corso. Quest’anno a Natale tutto il Viale decorato, l’albero qui in piazza Diaz, c’è stato l’albero al Passetto, e di conseguenza un po’ più di movimento, per quanto riguarda il lavoro. Per il resto pochi problemi, a parte i rifiuti sparsi in giro, ma quello purtroppo è un problema che c’è stato sempre, però gli operatori passano con regolarità. Prima di Natale hanno anche tagliato l’albero che era qui a fianco. Viale della Vittoria se non è un’isola felice ci si avvicina, le problematiche sono piuttosto relative, l’attenzione dell’amministrazione comunale si nota. Anche la sera qui è bello e non abbiamo mai avuto problemi".