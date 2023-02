Finalmente i lavori alla palestra Europa

Sono partiti i lavori tanto attesi alla palestra Europa di Passatempo di Osimo, utilizzata sia dalle scuole che dalle associazioni sportive. Si tratta di una delle strutture sportive più datate e che da tempo necessitava di manutenzione straordinaria. "La nostra amministrazione ha stanziato 170mila euro per rifare l’impermeabilizzazione del tetto, ristrutturare il locale che ospita al primo piano il centro sociale e le assemblee di quartiere e poi rinnovare i bagni e gli spogliatoi della palestra al piano terra", dice il sindaco Pugnaloni. Non è l’unico investimento comunale per migliorare gli impianti sportivi. "Al campo sportivo Santilli abbiamo posizionato delle panchine per il pubblico in attesa che si sblocchi la complessa procedura urbanistica dal genio civile per rimettere una tribunetta ed è stato installato un impianto fotovoltaico. Altri interventi saranno realizzati per le aree sportive di quartiere a inizio primavera". Il presidente regionale Latini aggiunge: "Per gli interventi su via Ancona ad Osimo, che affronta oggi i problemi determinati dalla frana, la Regione aveva già previsto degli specifici stanziamenti, come si evince dalla delibera di Giunta dello scorso 27 dicembre inerente lo stato di attuazione del Piano d’intervento e le disposizioni operative per la sua conclusione, facente capo al protocollo d’intesa tra la stessa Regione e l’Anas".