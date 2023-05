"Finalmente la soppressione del passaggio a livello"

"A distanza di oltre un decennio dal primo studio di fattibilità è finalmente ai blocchi di partenza il progetto che vedrà la soppressione del passaggio a livello sito nel Comune di Rosora, al chilometro 251+698". Così i circoli di Fratelli d’Italia di Rosora, Mergo, Castelplanio e Serra San Quirico sulla grande opera il cui cantiere dovrebbe partire entro l’anno. "Attraverso la realizzazione di un sottovia al km 251+537 e di due rotatorie una sulla Sp 76 e una sulla SP 113 – aggiungono – si assisterà alla valorizzazione di uno snodo strategico per tutti i comuni limitrofi, con importanti risvolti positivi sulla viabilità dell’alta e media Vallesina. C’è soddisfazione nel partito per questo ulteriore tassello che va ad aggiungersi a tutti quelli che sta già mettendo in atto la Giunta Acquaroli nell’ottica di potenziare le infrastrutture chiave per la nostra Regione. La viabilità come punto focale per lo sviluppo economico e turistico dell’entroterra è uno degli obiettivi che, tra gli altri, l’attuale governo regionale si è imposto di perseguire con costanza e dedizione".