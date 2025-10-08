Finalmente partono i lavori di via Tobagi. Era diventata "via del marciapiede rotto"

Erano stati annunciati oltre un anno fa, ma ora sono davvero realtà i lavori in via Tobagi, ribattezzata ‘via del marciapiede rotto’ da qualche bontempone che ha affisso anche il relativo cartello. I mezzi sono all’opera.

La giunta Fiordelmondo comunica "l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Tobagi. L’intervento è finalizzato a ripristinare il decoro e, soprattutto, a garantire la massima sicurezza e la piena fruibilità pedonale di una zona particolarmente critica della città. La riqualificazione dei marciapiedi di via Tobagi è stata individuata tra le priorità del piano di manutenzione, data la situazione di forte deterioramento".

Tutti interventi che "mirano, ove necessario, anche all’abbattimento delle barriere architettoniche".

Altri interventi di asfaltatura in città sono a cura di Viva Servizi, che sta eseguendo ripristini in via Inghilterra e all’incrocio con via San Francesco. L’area è stata recentemente fresata e i lavori di asfaltatura e ripristino saranno conclusi in pochi giorni. Una volta completati questi interventi, toccherà a via Cupetta e via Danimarca". Dal Comune invitano alla "massima attenzione alla segnaletica e ai possibili disagi".