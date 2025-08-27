"Finalmente torna la normalità". Esultano anche i pescatori

"La stagione non è finita". Così aveva detto al Carlino Marcello Nicolini, Presidente del Consorzio la Baia, sabato scorso all’indomani dei prelievi dell’ARPAM che avevano rilevato a Portonovo, nella spiaggia di Ramona, una presenza dell’alga Ostreopsis ovata, conosciuta come alga tossica. Nicolini aveva ragione. L’ultimo prelievo eseguito dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche registra, infatti, che la presenza dell’alga è rientrata nei valori indicativi e la fase di emergenza va di fatto a cessare. Con essa cadono i divieti di balneazione e transito nella spiaggia tra le più amate del Conero e tutta Portonovo torna balneabile. Sicuramente complice di questo risultato sono stati il vento forte e le mareggiate di questi ultimi giorni, come ci avevano preannunciato gli operatori Bonetti e Giacchetti, sono fattori determinanti per contrastare la fioritura dell’alga.

"Apprendiamo con grande piacere che l’alga è tornata ai livelli di normalità - afferma Marcello Nicolini - e speriamo che non torni. Questo evento dimostra che le istituzioni funzionano. Il problema è stato subito rilevato e il Comune si è mosso in modo che tutto fosse chiaro il prima possibile. Il cittadino viene prima di ogni altra cosa e deve sempre essere protetto". Andando alla stagione, su cui in questi giorni è tornato a splendere il sole di agosto, Nicolini fa il punto: "E’ stata una stagione importante che ci da da riflettere: Portonovo è una meta sempre molto ambita. Giugno è andato benissimo, a luglio c’è stata una lieve flessione e poi è giunta questa alga che ovviamente ha bloccato le persone che non possono essere attratte da un luogo dove non si può fare il bagno. Ora con il rientro dell’allarme la stagione può tornare, senza problemi, ad essere goduta da tutti".

Lieti della notizia i pescatori della Cooperativa di Portonovo che dopo il fermo precauzionale di un giorno, indetto sabato scorso, avevano ripreso la pesca della cozza nella loro concessione demaniale ad un chilometro dalla Torre Clementina. "Eravamo certi della salubrità del nostro pescato - ha detto il pescatore Massimo Mengarelli - perché l’AST ci ha sempre confermato con i suoi controlli dell’acqua che non ci sono microalghe, ne microbatteri che vanno a contrastare la salubrità delle cozze. Sono sanissime ed è lecito che noi andiamo a pesca". Una pesca che viene eseguita con parsimonia per consentire di poter disporre delle cozze del Conero sino alla fine di settembre.

Claudio Desideri