Finanza, anche quest’anno la donazione di sangue

Anche quest’anno, nei giorni venerdì 15 e martedì 19 dicembre, in concomitanza con le imminenti feste natalizie, periodo in cui, talvolta, si registra una diminuzione di donatori di sangue, i militari della Guardia di Finanza in servizio presso i Reparti del Corpo della provincia di Ancona hanno donato il proprio sangue presso il Centro Trasfusionale “A.V.I.S.” degli Ospedali Riuniti della città dorica. L’iniziativa di solidarietà, giunta alla 6^ edizione, è organizzata dal Comando Provinciale di Ancona in sinergia con il Comando Regionale Marche di Ancona ed è denominata “Le Fiamme Gialle donano il rosso”. All’evento hanno partecipato 36 militari, di cui 19 neo-donatori che hanno già manifestato la volontà di entrare a far parte del “Gruppo donatori Fiamme Gialle di Ancona”. Nel corso dell’intero anno 2023, sono state oltre cento le donazioni da parte dei finanzieri che prestano servizio nella provincia di Ancona e che, con spirito di altruismo, generosità e costante periodicità, hanno effettuato le importanti donazioni di sangue presso gli ambulatori di Ancona, Senigallia, Chiaravalle e Jesi. Il campo della donazione di sangue ed emocomponenti rappresenta un settore di notevole attenzione per il Corpo; un gesto che è impegno morale ancor prima che dovere civico, fortemente sentito dai Finanzieri e dai loro

familiari.