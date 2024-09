Finanza, c’è il capitano. Marchione a Jesi

Momento storico per la Guardia di Finanza di Jesi: per la prima volta, la compagnia della città sarà guidata da una donna. Il capitano Fabiana Marchione è il nuovo comandante della di Jesi, posto alle dipendenze del comando provinciale delle Fiamme Gialle, in sostituzione del capitano Gianmarco Di Deodato che, dopo tre anni di intenso servizio, si accinge ad assumere un prestigioso incarico al nucleo di polizia economico – finanziaria di Venezia.

"Il nuovo comandante, 28enne – spiegano dalle Fiamme Gialle - è originario di Sora (Fr) e ha frequentato l’Accademia del Corpo nel quinquennio 2015 – 2020. È laureata in Giurisprudenza ed ha conseguito un master in sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio". Ha già prestato servizio al primo nucleo operativo metropolitano di Milano per un quadriennio durante il quale ha conseguito numerosi e importanti risultati operativi. Il comandante provinciale generale B. Carlo Vita, ha formulato parole di ringraziamento e saluto al capitano Di Deodato "per il periodo trascorso insieme", al capitano Marchione ha augurato un "proficuo lavoro ai fini del rispetto della legalità economico-finanziaria e per corrispondere pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività".