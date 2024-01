Finanza, il prefetto in visita al comando regionale

Il prefetto di Ancona Saverio Ordine si è recato ieri in visita al Comando Regionale Marche della Guardia di finanza presso la sede della Caserma "Paolini", dove, dopo gli onori di rito, è stato accolto dal comandante regionale, generale di Divisione Alessandro Barbera, insieme al comandante provinciale di Ancona, generale di Brigata Carlo Vita, e a tutti i comandanti dei reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia anconetana. Nell’occasione, in ragione delle funzioni del prefetto di Ancona come coordinatore regionale delle autorità provinciali di pubblica sicurezz, Ordine ha incontrato anche tutti i comandanti provinciali della Guardia di finanza delle Marche. È seguita una riunione illustrativa del contesto macroeconomico e dei principali risultati conseguiti dalla Guardia di finanza sul territorio regionale nell’ultimo anno a tutela della legalità economico finanziaria ed in materia di ordine e sicurezza pubblica.