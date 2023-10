Finanza, quel blitz contro il contrabbando di sigarette

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona,il Generale Claudio Vita e il Presidente di Anfi Lorenzo Tizzani hanno consegnato al Br.C. mare Rocco Colonna un plauso del Comandante Generale del Corpo Andrea De Gennaro in occasione del 50° anniversario della concessione della Medaglia d’Argento al Valore Militare, per una operazione di contrasto al contrabbando di sigarette via mare avvenuta il 20 ottobre 1973 nelle acque del medio Adriatico, quand’era un giovane finanziere alle dipendenze della Stazione Navale Dorica.