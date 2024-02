Finanzieri d’Italia: "Cento pasti sospesi per i poveri"

Anche quest’anno l’Anfi Dorica (Associazione nazionale finanzieri d’Italia) ha iniziato la propria attività in modo solidale,

donando un congruo contributo per elargire ’100 pasti sospeso’ a favore delle famiglie bisognose che non riescono ad arrivare a fine mese, le quali sono in notevole crescita. Tale iniziativa è stata posta in essere dall’Arcidiocesi di Ancona e curata dalla Caritas Diocesana di Ancona-Osimo e dall’Associazione Annunziata OdV di Ancona, per contribuire al funzionamento della Mensa serale Ferretti S.Stefano, a cui si rivolgono quotidianamente tanti cittadini italiani e stranieri con numerosi bambini.