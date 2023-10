Fincantieri, auto rimosse. Blitz della finanza e multe: "La sosta ora è un incubo"

Trenta rimozioni forzate e 130 multe in una mattinata. Un blitz della guardia di finanza, al porto antico, non ha fatto sconti a nessuno staccando verbali a raffica per le automobili trovare in sosta alla banchina del "Ticiporto", quella usata in passato per gli eventi estivi dello scalo dorico, a due passi dall’arco di Traiano e dalla fontana dei Due Soli. Il "raid" per staccare a raffica verbali per divieto di sosta risale a giovedì scorso e sta facendo discutere in porto sopratutto ai lavoratori della Fincantieri, quelli che non possono parcheggiare all’interno del cantiere navale. A prendere la multa sono stati soprattutto i dipendenti di ditte esterne che devono lavorare dentro Fincantieri e il cui parcheggio interno a loro riservato è troppo piccolo per contenere le ore 2mila persone che movimenta ogni giorno quella attività. porto antico. "Giovedì mattina - racconta un operaio che chiede di rimanere anonimo - abbiamo trovato tutti la multa, inspiegabilmente e senza nemmeno un preavviso. Ad una trentina di noi l’auto è stata anche portata via nonostante non creasse intralcio. Sono quasi dieci anni che si parcheggia su quella banchina e non è stato mai osservato nulla. Se avessero messo un avviso non ci avremmo più parcheggiato. Forse il blitz serviva solo a fare cassa". Il verbale per divieto di sosta è stato di 42 euro. Chi si è visto portare via l’auto con il carro attrezzi ha dovuto pagare anche 150 euro in più per poterla riprendere. Dalla nave in costruzione nello stabilimento qualcuno ha visto i carri attrezzi in manovra ed è riuscito ad avvisare i colleghi per spostare subito l’auto. Altri si sono invece trovati senza vettura finito il turno e senza nemmeno sapere dove era stata portata. Un disagio infinito per chi ha avuto la sciagura di vedersi rimuovere il mezzo. Da giovedì molti operai non sanno più dove parcheggiare ed è scattata la corsa al posto. "C’è chi arriva un’ora prima al lavoro - spiega l’operaio multato - per assicurarsi un posto nell’area interna ma con turni che iniziano alle 6 diventa un incubo". Fincantieri avrebbe un parcheggio per i dipendenti diretti più grande di quello riservato agli esterni che rimane quasi sempre mezzo vuoto. Il problema è stato segnalato dalle ditte appaltatrici al personale Fincantieri ma ancora non trova una soluzione. Nel blitz di giovedì sono stati quattro i finanzieri visti arrivare e staccare verbali. A chi chiedeva il motivo delle multe sarebbe stato risposto che lì c’è il divieto di sosta.