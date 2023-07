Fincantieri e amianto: altra condanna Ex operaio morto, famiglia risarcita

L’amianto veniva usato durante le lavorazioni a bordo delle navi, i vertici del cantiere sapevano. Un assioma sufficiente per il Tribunale di Ancona che ha condannato la Fincantieri a risarcire il danno provocato ai familiari di un dipendente morto a causa dell’esposizione all’amianto durante la sua attività lavorativa.

Si tratta dell’ennesima vicenda giudiziaria favorevole ai parenti di ex lavoratori che nel corso della loro carriera sono stati a contatto con fibre d’amianto fonte di insorgenze tumorali.

A rendere nota la notizia è stato l’Osservatorio Nazionale Amianto, sottolineando che per più di trent’anni l’operaio e carpentiere aveva lavorato nei cantieri di Ancona dell’azienda, esponendosi ogni giorno all’amianto a bordo delle navi in costruzione. Questo causò alla vittima l’asbestosi, patologia tipicamente correlata alla fibra killer, che ha poi portato allo sviluppo di un grave carcinoma polmonare che lo ha condotto alla morte nel 2017. Ora la decisione del giudice del lavoro che ha condannato Fincantieri a risarcire con oltre 600mila euro moglie, figli e nipoti del carpentiere anconetano. Alla moglie spetteranno 224mila euro di risarcimento, cifra che comprende sia i danni richiesti come erede sia quelli sofferti personalmente. Ai due figli invece sono stati liquidati 183.500 euro ciascuno. Infine ai quattro nipoti andranno 12mila euro ciascuno. Inoltre la coniuge, oltre la rendita Inail, ha ottenuto anche il Fondo Vittime Amianto che si somma alla pensione di reversibilità. Non è la prima e non sarà l’ultima sentenza emessa dal tribunale dorico contro il colosso della cantieristica italiana sempre per fatti correlati all’esposizione degli operai al minerale killer, messo fuorilegge solo nel 1992. Negli ultimi quindici anni lo studio legale Berti di Ancona ha avviato, e concluso favorevolmente per i familiari delle vittime, decine e decine di cause. Ora ne arriva un’altra. Stavolta la famiglia si è rivolta all’Osservatorio Nazionale Amianto. I colleghi di lavoro del defunto (i pochi ancora rimasti in vita, molti sono deceduti per mesotelioma, tumore del polmone, asbestosi e altre forme di tumore) hanno riferito che l’amianto è stato utilizzato senza restrizioni nel cantiere navale. Dalla perizia medico legale è poi risultato che la morte fu dovuta proprio all’amianto utilizzato nel cantiere, e al fatto che l’operaio e i suoi colleghi fossero privi delle maschere protettive.