Fincantieri si espande Aree catering sulle navi

Aree catering sulla nave, Fincantieri apre a ditte specializzate e farà realizzare il primo esperimento dallo stabilimento di Ancona del gruppo. La ditta trevigiana Somec Spa, specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi nell’ingegneria civile e navale, ha ottenuto da Fincantieri commesse per complessivi 13,7 milioni di euro a beneficio della propria divisione Sistemi e prodotti di cucine professionali.

Gli accordi riguardano la controllata Oxins srl, specializzata in progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di cucine di bordo su navi passeggeri e grandi yacht da diporto e consistono complessivamente in 3 commesse, di cui 2 in opzione.

Nel dettaglio, il contratto sottoscritto ha per oggetto le aree catering di una nave da crociera della compagnia di lusso FourSeasons, che verrà realizzata presso il cantiere navale di Ancona.

Da capire se altre navi di lusso costruite ad Ancona rientreranno nel programma specifico. Lo stabilimento dorico - che al momento sta lavorando su tre imbarcazioni in contemporanea e ha commesse garantite per altri quattro anni a pieno regime di personale - allarga dunque i suoi orizzonti e diversifica la sua produzione.