Fincantieri, via al raddoppio dello stabilimento

Raddoppio dello stabilimento Fincantieri, firmato ieri sera l’accordo ufficiale tra l’azienda di Trieste e l’Autorità portuale. Un atto formale, simbolico e storico al tempo stesso che mette nero su bianco un piano partito da circa cinque anni e che, dopo l’emergenza Covid, ha ripreso vigore. L’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico e Fincantieri hanno sottoscritto l’accordo di programma per favorire lo sviluppo del porto di Ancona. L’intesa è stata firmata a margine della presentazione dell’ultimo gioiello del settore cruise varato dallo stabilimento dorico: la Seven Seas Grandeur, la terza nave da crociera che Fincantieri ha realizzato per la società armatrice Regent del gruppo Norwegian Cruise, dopo la ‘Explorer’ del 2016 e la ‘Splendor’ del 2020. Presenti l’Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il presidente dell’Authority Vincenzo Garofalo.

L’accordo risponde all’esigenza di procedere allo sviluppo delle infrastrutture attualmente presenti nel porto - banchine di allestimento, bacino di carenaggio, impianti tecnologici e di sollevamento - e di destinarle alla costruzione di unità navali di maggiori dimensioni e tonnellaggio, sia nel settore crocieristico che mercantile. Il valore del progetto di investimento è intorno agli 80 milioni di euro, 40 dei quali oggetto di un finanziamento pubblico: 20 per la realizzazione di una nuova banchina di allestimento e 20 per l’allungamento del bacino di carenaggio, anche attraverso la messa in sicurezza della diga frangiflutti.

I rimanenti 40 milioni saranno oggetto di un investimento privato da parte di Fincantieri nell’ambito del procedimento di rilascio della nuova concessione demaniale per i prossimi 40 anni e riguarderanno lo sviluppo della cantieristica navale del porto di Ancona.

