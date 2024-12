Fine anno deludente per l’Audax. Altra sconfitta e ultimo posto

Nelle ultime gare dell’anno, l’Audax Senigallia esce sconfitta dal PalaPanzini. Vince il Cus Ancona, pari del Corinaldo, perde lo Jesi. Nel femminile, successo per l’Atletico Chiaravalle.

Serie A2. Non ce la fa l’Audax ad aggiudicarsi la sfida con la Kappabi Potenza Picena. La sconfitta (5-7, doppiette di Antronaco e Benigni, gol di Toppi) relega i senigalliesi all’ultimo posto solitario e causa le dimissioni dell’allenatore Diego Petrolati "sono stanco e scarico, non riuscivo più a trasmettere alla squadra ciò di cui aveva bisogno". A dare un punto di vista sull’incontro, invece il capitano, Emanuele Chiarizia. "Una vittoria avrebbe significato terz’ultimo posto, sebbene a pari punti. Al contrario, la sconfitta ci lascia soli all’ultima posizione, con 11 partite da giocare per sperare in un piazzamento migliore. È stata una partita con alti e bassi: siamo stati in svantaggio di due reti, poi abbiamo preso il comando con due gol di vantaggio, per farci poi rimontare e superare". Classifica: Roma 25, Russi 24, Prato 18, Lucrezia 16, Grosseto 12, Imolese 11, Rieti, Potenza Picena 10, Grifoni 9, Pontedera 7, Audax 4.

Serie B. Il Corinaldo esce dal campo di Recanati con un punto. I corinaldesi, dopo essere andati sotto 3-1, riescono, allo scadere, a riacciuffare il risultato con il quinto di movimento a firma Alessandro Bacchiocchi, per la prima volta in campo in questa stagione: "Non è stato un periodo semplice, ma tornare e aiutare la squadra a trovare il gol del pareggio è stato bello e gratificante. Sicuramente tornare a Corinaldo con questa prestazione e con un punto ci permette di lavorare durante la sosta più serenamente ed essere pronti per affrontare il resto del campionato". È un Cus Ancona ritrovato quello che travolge il Real Dem (9-0). Una squadra che riabbraccia Juninho, giocatore che ha fatto la storia a Posatora, autore del gol iniziale: "Un’emozione unica. Al richiamo della società non potevo dire di no".

Per lo Jesi non c’è nulla da fare, nonostante il risultato in bilico fino alla fine, è il Faenza a ingranare la marcia e portarsi a casa la vittoria (6-2). "Una squadra forte, una delle migliori viste fino a ora, ma il risultato non racconta l’andamento della gara. A tre minuti dalla fine era 3-2 per loro, siamo andati molto più vicini noi al pari che loro al 4-2. Il loro doppio vantaggio è scaturito da un gol colossale che ci siamo mangiati e sul capovolgimento di fronte hanno segnato. Abbiamo messo il portiere di movimento, ma abbiamo fatto male, prendendo un gol dietro l’altro". Classifica 10°g. Eta Beta Fano, Faenza (con una partita in più) 18, Corinaldo 17, Recanati 16, Montegranaro 14, Chieti, Teramo 13, Cus Macerata, Jesi 12, Cus Ancona 7, Real Dem 1.

Serie B femminile. Vittoria (0-3 a Pisa) e secondo posto a un punto dalla capolista Virtus Romagna: così l’Atletico Chiaravalle chiude l’anno. Classifica 9° g. Virtus Romagna 19, Chiaravalle, Hurricane 18, Scandicci 14, Infinity 12, Grisignano, Bo Ca 8, Pisa 4, Terni 1.

Alice Mazzarini