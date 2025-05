Fine mese senza lavoro alla Beko di Melano

Dall’appello dei lavoratori metalmeccanici si è costituito il comitato cittadino di Fabriano per il sì ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno. "Il voto è sempre espressione di democrazia, lo è in maniera particolare quando esercitato per un referendum abrogativo. Oggi il mondo del lavoro è sempre più precario, incerto. La cittadinanza non deve più essere un miraggio per chi contribuisce ogni giorno al bene comune della società con il proprio lavoro, il proprio impegno e rispettando le regole", scrivono rsu Fiom territorio di Fabriano, l’Anpi locale, Arci Fabriano Alleanza Verdi e Sinistra Fabriano, Cgil Fabriano, Fabriano Progressista, Movimento 5 Stelle, Pd - circolo "David Sassoli", Possibile, Partito Socialista, Radiofab-Fabriano Social radio. Tema caldo il lavoro nel distretto fabrianese. E’ un finale di mese, questo, con uno stop completo alla produzione nello stabilimento Beko di Melano dove si producono piani cottura a gas, elettrici e a induzione per l’area Emea. I lavoratori, infatti, da ieri a venerdì non andranno al lavoro, chiudendo un mese in cui il ricorso alla cassa integrazione è utilizzato per 17 giornate su 21 lavorabili, con chiusure collettive il 2 scorso e, per l’appunto, dal 26 al 30.