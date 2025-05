Fine settimana tra mercati, musiche e visite

Sulla spiaggia di velluto il ponte del 2 giugno è all’insegna di musica, divertimento, shopping, arte e sport. Cuore pulsante di molti eventi, sarà il lungomare Mameli dove prosegue nel parcheggio della darsena turistica del porto della Rovere, il torneo di calcio a 5 ‘Città di Senigallia’, ma il lungomare di Ponente si trasformerà in un centro commerciale a cielo aperto lunedì, quando dalle 8 alle 20, nel tratto compreso tra via Zanella e il porto, torna il mercato ‘Primo Sole’.

Apertura straordinaria casa Museo Gino Augusti 900. Domani e lunedì le sale della casa museo Gino Augusti 900 dentro il palazzo dalle 100 finestre Dimora storica a Brugnetto sulle colline di Senigallia riaprono al pubblico.

Oggi alle 16,30 sarà inaugurata la mostra, allestita al piano terra della scuola "Mercantini", che sarà visitabile fino alle 19:30. Resterà, inoltre, aperta al pubblico anche nei pomeriggi di martedì e mercoledì con l’esposizione dei lavori degli alunni per celebrare il centesimo anniversario dalla morte di Mario Giacomelli. Le foto dell’artista senigalliese sono esposte nella mostra permanente allestita a Palazzo del Duca visitabile nel week-end dalle 15 alle 20. Si balla anche negli chalet del lungomare e dalla mezzanotte, il Mamamia apre domani con ‘Random, una festa a caso’. E come ogni anno si potrà festeggiare al parco della Pace lunedì, con la ‘Festa della Pace’, con incontri e manifestazioni e giochi per i più piccoli.