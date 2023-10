Finestre e muri presi a sassate: sos baby gang

Nel parco che si trova in via Perugia alcuni ragazzini hanno lanciato sassi e grossi "frutti" di una pianta dentro il giardino di più condomini provocando gravi danni, rompendo una finestra e danneggiando muri. Poi tra le risate e i video girati con il telefonino si sono dati alla fuga. Ragazzini terribili che, per noia, tornano a rovinare beni privati e comuni e a turbare la quiete pubblica. Stavolta, di nuovo, è toccato a Castelfidardo, dove solo una settimana fa è bastato un video su Tik tok per scatenare un’ondata di polemiche mista a preoccupazione da parte di genitori e non solo per quei giovani che l’hanno postato.

Un gruppo di ragazzini si aggira periodicamente per la zona industriale dell’Acquaviva scatenando il panico. Nel breve video accendono e spengono tutte le luci dell’area manomettendo la centralina. Intanto il Comune, per quanto di sua competenza, sta correndo ai ripari e ha sistemato uno dei luoghi presi di mira nei mesi scorsi: "Sono state appena ripristinate le panchine site nell’area verde di piazza Sant’Agostino. L’intervento si è reso necessario a causa degli atti vandalici e dell’usura che avevano reso ormai indecorose o inutilizzabili le sedute – ha detto il sindaco Roberto Ascani -. Su indicazione dell’Ufficio tecnico, per le quattro strutture in legno e ferro danneggiate, il lavoro è consistito nella sostituzione delle parti vecchie rinfrescando con pittura il ferro. Tre panchine in cemento armato sono state invece restaurate dove presentavano delle rotture. Nel contempo sono stati sistemati anche i cordoli di alcune fioriere". Tutti i fatti sono stati segnalati ai vigili e ai carabinieri. Pattuglie delle forze di polizia sono in continuo sopralluogo di sera e di notte tra Osimo e Castelfidardo. Lo richiedono i cittadini, i sindaci, e lo stesso Questore che da mesi sta organizzando i controlli consueti in maniera congiunta anche per stasera.

La città della fisarmonica in particolare non è nuova a bravate di ragazzini che nel recente passato, post pandemia, sono stati anche richiamati dalla Municipale. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine anche nella vicina Osimo dove in centro storico soprattutto c’è lo stesso problema, nonostante la movida non sia più tanto intensa come in estate: anche ieri sera sono stati effettuati i controlli congiunti tra polizia, carabinieri e agenti della municipale per tutta la notte.

Silvia Santini