Finge di essere un operatore di banca e si fa pagare le bollette di casa

Ennesima truffa, scovato e denunciato dalla polizia un 38enne napoletano. Il 5 dicembre uno jesino 49enne, sporgeva querela per la truffa patita in conseguenza dei raggiri perpetrati a mezzo telefono in suo danno. In particolare l’uomo veniva contattato da uno pseudo operatore della sua banca che, con la scusa di volerlo proteggere da eventuali truffe, lo convinceva ad accedere al proprio conto tramite App e fare delle operazioni. Solo al termine della conversazione telefonica, si accorgeva di essere stato raggirato in quanto constatava che con il proprio conto erano stati effettuati due pagamenti di 177 e 124 euro in favore di Enel energia. Tramite apposito portale, i poliziotti richiedevano alla società Enel energia informazioni in merito ai pagamenti e si deduceva che i due pagamenti erano a saldo di due fatture intestate a un uomo napoletano per il periodo settembre/ottobre 2024. Venivano espletati accertamenti scoprendo che l’uomo era deceduto nel 2023. Lo stesso, tuttavia, all’epoca del decesso abitava con un altro individuo. Accertamenti confermavano la residenza di tale individuo tra settembre e ottobre 2024.