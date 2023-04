Fingono di vendere tappeti e derubano un’anziana

Prima hanno cercato di venderle dei tappeti poi si intrufolano in casa mentre l’anziana è in cantina e la derubano di tutto il denaro che aveva. È accaduto in pieno giorno lunedì mattina nelle campagne di Mergo dove in azione è entrata una coppia di malviventi. A dare l’allarme è la nipote dell’anziana derubata, ancora sotto choc per quanto accaduto. "Attenzione – avverte la nipote della signora sui social network – lunedì mattina a casa di mia nonna in campagna sono entrati di nascosto due persone che parlavano con accento straniero mentre nonna si trovava in cantina e hanno lasciato il portafoglio aperto senza soldi. Avevano parlato con lei poco prima per venderle tappeti e altre cose, prima uno e poco dopo l’altro. Probabilmente erano in macchina: nonna ha sentito solo il motore perché avevano parcheggiato dietro casa sua. Chiunque sia stato – conclude indignata - auguro il peggio perché non ci sono parole per descrivere queste persone senza scrupolo alcuno". Diversi nell’ultimo periodo i furti e raggiri messi a segno a Jesi e in Vallesina. La raccomandazione è sempre quella di segnalare persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine.