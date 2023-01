Finisce con l’auto contro le lapidi del monumento ai Caduti e si dilegua

Finisce con l’auto contro le lapidi del monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, fuori dal cimitero di Tabano, rassicura i residenti accorsi che avrebbe chiamato la polizia municipale e invece si dilegua. È accaduto domenica pomeriggio poco prima delle 18. I residenti riferiscono di aver notato dei ragazzi che all’interno di un’automobile si divertivano nel piazzale davanti la chiesa, fino a che con l’auto sarebbero andati a sbattere contro il monumento infrangendo proprio le lapidi con i nomi dei Caduti. Scesi in strada con le torce i residenti si sono avvicinati alla vettura. Sarebbero scesi dei ragazzi, alcuni dei quali se la sono data a gambe. Il ragazzo alla guida della vettura è invece rimasto sul posto e ha riferito che sarebbe andato dalla polizia locale l’indomani perché non aveva il cellulare con sè per chiamarli. I residenti allora sono entrati in casa per recuperare un telefonino, ma tornati davanti alle lapidi dell’auto non c’era più traccia. Scattata la denuncia alla polizia locale, il ragazzo alla guida sarebbe stato già identificato dagli agenti. I residenti segnalano "gli atti vandalici messi a segno di frequente in questa zona, tra cui anche citofoni dati alle fiamme, vasi e fioriere rotti".