Finisce con l’auto contro un furgone: una ragazza portata in ospedale

Schianto ieri mattina, attorno alle 11, in via Cagiata a Campocavallo di Osimo. Una Mini e un autocarro si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale con un’autobotte assieme ai sanitari del 118.

Hanno estratto la ragazza al volante della macchina rimasta incastrata utilizzando le tecniche specifiche in casi come questi. La giovane, che è sempre rimasta cosciente e vigile pur lamentando forti dolori, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Dal nosocomio si era alzato in volo anche Icaro, poi fatto rientrare. Le sue condizioni non sarebbero tali da far preoccupare per i suoi parametri vitali. I pompieri poi hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e i mezzi sono stati rimossi.

La strada è rimasta chiusa al traffico solo per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale per determinare le cause dell’incidente, forse dovuto all’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Alle 13.30, molto probabilmente proprio per la strada bagnata che ha fatto perdere il controllo del mezzo a uno dei due coinvolti, due auto si sono scontrate in via Sbrozzola, strada molto battuta soprattutto nelle ore di punta: i due automobilisti sono stati medicati sul posto dai soccorritori intervenuti. Sul posto i carabinieri.