Finisce con l’auto sotto un camion: è grave un 41enne

Tampona un tir e rimane incastrato con la propria automobile sotto il mezzo pesante. Paura ieri pomeriggio lungo via Flamina per un 41enne che si trovava al volante di una Jeep Renegade. L’uomo, originario di Porto Sant’Elpidio, stava percorrendo la strada in direzione nord quando si è trovato il camion fermo davanti a lui, lungo la sua stessa corsia di marcia e non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo. Erano 14.30 quando si è verificato l’incidente, 200 metri prima dell’incrocio con via Conca. La Jeep è finita con il muso sotto la parte posteriore del tir e il conducente è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco. Era un codice rosso, grave, ma non in pericolo di vita. E’ stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso. Al volante del mezzo pesante c’era un 48enne anconetano che viaggiava con il mezzo scarico. Il tamponamento ha causato un forte rallentamento della viabilità nella zona, una arteria ad alto scorrimento di traffico. Sul posto è intervenuta la polizia locale con due pattuglie per i rilievi e per chiudere temporaneamente la circolazione stradale da chi proveniva da Falconara. Gli automobilisti sono stati deviati su via Conca. Per chi proveniva da Ancona è stata ristretta la carreggiata di percorrenza. Via Flaminia è stata riaperta totalmente prima delle 16.

m. v.