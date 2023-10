Finisce con l’auto sulle scale accanto a Palazzo del Podestà

Automobilista non si accorge del vuoto e finisce sulle scale accanto a palazzo del Podestà. È avvenuto ieri nel centro storico. L’automobilista che non si sarebbe accorto della scalinata è riuscito a fermare la vettura, una Volkswagen Golf all’altezza dei primi gradini e chiedere aiuto. Non è la prima volta che accade un fatto del genere in piazza, ma la foto in poco tempo, tra l’ilarità generale, è diventata virale sui social network.