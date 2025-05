Finisce contro il muro. L’auto si ribalta e resta su un fianco

E’ finito dritto contro il muretto e poi, per l’impatto, l’auto che guidava si è ribaltata rimanendo ruote all’aria su un fianco. E’ successo ieri all’ora di pranzo alle porte del centro storico di Camerano, in via Marinelli. Alla guida del mezzo un giovane cameranese che si sarebbe sentito male mentre era al volante. All’arrivo delle forze dell’ordine il conducente era già uscito dal veicolo e si trovava in buone condizioni. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello spettacolare incidente che ha richiamato in strada diversi residenti.