Finisce fuoristrada con l’auto: il ventenne alla guida era ubriaco

Un giovane ubriaco al volante finisce fuori strada, un quarantenne zigzaga vicino ai giardini Regina Margherita: i carabinieri lo fermano e lo trovano con un tasso vicino al coma etilico.

Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli in tutto il territorio, per prevenire i furti e per monitorare la situazione sulle strade. Numerose le persone controllate. Due le denunce. A partire dal quarantenne fabrianese che, in tarda serata, circolava a zig zag in prossimità del parco comunale Regina Margherita. L’uomo è stato fermato per il controllo dalla pattuglia del nucleo Radiomobile. L’etilometro ha fornito un tasso alcolemico superiore a 2 grammi su litro. Per questo è stato denunciato per guide stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e auto sequestrata.

In mattinata, sempre nel weekend, si è registrato un incidente lungo la Provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato. Un’utilitaria è finita fuori strada. Illeso il conducente e fortunatamente nel fuori strada non è stato coinvolto nessun altro mezzo. Sul posto è intervenuta la pattuglia del Norm allertata dagli automobilisti in transito. Il conducente, un ventenne di Fabriano, è risultato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,9 grammi sul litro. Anche in questo caso per l’automobilista fabrianese è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.