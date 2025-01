Finisce il Natale, stop alle strisce blu gratis

Archiviato il Natale sulla spiaggia di velluto si pensa già a San Valentino. Stop alle due ore di sosta gratis sulle strisce blu, attivate per incentivare lo shopping natalizio. Restano invece gratuiti i parcheggi nei giorni festivi e di domenica. La buona notizia è che nel bilancio di previsione, approvato durante la seduta del 30 dicembre, non è previsto alcun aumento dei costi dei parcheggi per il 2025.

L’obiettivo della Giunta Olivetti è quello di mantenere i costi invariati, ma continuando a puntare sul turismo e soprattutto sulla destagionalizzazione per rendere la città attrattiva tutto l’anno: "Senigallia non è solo una città di mare – ha affermato il sindaco – ma un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni.

Vogliamo valorizzare questo patrimonio e renderlo accessibile a tutti - ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti - il 2025 sarà un anno di grandi opportunità. Abbiamo le risorse, la determinazione e la volontà di costruire una Senigallia ancora più bella e resiliente".

Il prossimo appuntamento è con San Valentino, la città sarà resa attraente attraverso installazioni luminose che saranno posizionate in centro storico e alla Rotonda, il monumento simbolo della spiaggia di velluto che ha fatto innamorare decine di generazioni. Senigallia è la città degli innamorati: le spoglie di san Valentino si trovano sulla spiaggia di velluto dal 1800.

Durante il pontificato di Pio IX, infatti, il Vicario di Roma donò le reliquie di san Valentino al cardinale Domenico Lucciardi, che, a sua volta le regalò alla chiesa del Carmine il 19 febbraio 1853. Il culto di San Valentino come patrono degli Innamorati è cresciuto nel secoli ed oggi la festa è motivo di grande festa in tutti i paesi anglosassoni e in America. Senigallia non si tira indietro concentrando l’attenzione però sul senso religioso della festa: ogni anno alla chiesa del Carmine il 14 febbraio si tiene alle 19,15 la preghiera degli innamorati.

Si punta su ogni segmento turistico per destagionalizzare, ma anche per aumentare il numero di presenze in attesa dei dati ufficiali, secondo le prime stime, la spiaggia di velluto avrebbe superato le 900 mila presenze nel mese di novembre e quindi il traguardo del milione di presenze si avvicina.

Un obiettivo da centrare se si vuole entrare a far parte del G20 spiagge, che raggruppa le città balneari più importanti e frequentate d’Italia.

