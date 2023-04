Finisce nel fossato col motocoltivatore

A bordo del motocoltivatore ripulisce dall’erba il margine strada ma ad un certo punto finisce assieme al mezzo agricolo nel fossato sottostante: trasportato in gravi condizioni a Torrette 81enne jesino. È accaduto ieri mattina poco dopo le 10,30 in via del vecchio zuccherificio zona verde poco distante dal tiro a segno e dal ponte San Carlo. L’anziano stava ripulendo il ciglio della strada dalle erbacce attorno alla sua abitazione, come faceva periodicamente quando è finito nel fosso abbattendo anche una tettoia fatta di rami costruita artigianalmente sopra il fosso e gli orti. Un salto di circa tre metri con l’anziano che ha battuto la testa ed è rimasto a terra sanguinante. A prestare i primi soccorsi all’anziano jesino e a dare l’allarme due ragazzi che passeggiavano con il cane proprio su quella stradina che si ricollega alla pista ciclabile del fiume Esino. Sul posto si sono portate immediatamente Icaro, automedica, Croce Verde e vigili del fuoco di Jesi e carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, l’81enne, rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato in ambulanza a Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.