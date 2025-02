Finisce pari a Pietralacroce il match di bassa classifica

montemilone

MONTEMILONE POLLENZA: Caracci, Tramannoni, Eleonori, Perfetti (40’ st Marini), Giampaoli, Kheder, Sejfullai (35’ st Bartolini), Marinangeli (18’ st Bartolini), Rocci, Andreucci, Carlini. All. Carucci.

ARGIGNANO: Latini, Silvestri, Gobbi (40’ st Mariani), Mecella, Galuppa G., Galuppa S., Carmenati S., Orfei (35’ st Rasino), Santini, Ferretti (17’ st Biagioli), Carmenati M. (20’ st Sartini). All. Mannelli.

Arbitro: Nicoletti di Macerata. Reti: 35’ Tramannoni, 18’ st Sartini, 32’ st Rocci, 43’ st Mariani.

Il Montemilone Pollenza fallisce l’aggancio al terzo posto facendosi rimontare due volte dall’Argignano. Al 10’ annullato il gol di Andreucci, è poi pericoloso Sejfullai e al 35’ Tramannoni gira in gol l’assist di Perfetti. Al 18’ della ripresa pareggia Sartini con l’Argignano che coglie la difesa impreparata. I locali attaccano quando al 30’ si riportano avanti con Rocci la cui semirovesciata finisce in fondo alla rete. Nel finale l’Argignano punisce una difesa poco attenta; dapprima Caracci ci mette una pezza ma nulla può fare sulla conclusione di Mariani per il definitivo 2-2.