Finisce sotto il tagliaerba: è grave

Taglia l’erba in giardino e rimane schiacciato dal trattorino che guidava.

E’ successo ieri pomeriggio nelle campagne di Castelplanio.

Attorno alle 18 un uomo di 63 anni ha avuto l’incidente, all’interno di un terreno privato. Era sopra il mezzo tagliaerba quando si sarebbe ribaltato, forse per la presenza del terreno scosceso o di qualche avvallamento che gli hanno fatto perdere aderenza.

Il trattorino si è impennato e gli è finito sopra.

L’uomo ha riportato uno schiacciamento al piede destro e alla gamba destra, all’altezza della tibia. E’ stato chiamato il numero unico di emergenza 112.

Con un codice di massima gravità è stata fatta alzare in volo l’eliambulanza, arrivata a Castelplanio in pochi minuti, e il personale sanitario ha raggiunto il 63enne ancora nel campo. L’uomo è stato portato in ospedale a Torrette dove in pronto soccorso è entrato in sala emergenza. I medici hanno fatto una prima valutazione per vedere se l’arto poteva essere compromesso ma non ci sarebbe questo rischio.

La doppia lesione però ha richiesto un intervento chirurgico e in serata era previsto il suo ingresso in sala operatoria e un trasferimento nel reparto di Ortopedia.

Il 63enne non correrebbe pericolo di vita.