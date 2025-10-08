Finite le riprese della fiction con Garko: "Marche, scenografia a cielo aperto"

Terminate le riprese della nuova fiction per Canale 5 girata nelle Marche, diretta da Simona e Ricky Tognazzi "Colpa dei sensi" con Gabriel Garko e Anna Safroncik. "È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik una coppia di successo che abbiamo gia diretto nella serie ’Se potessi dirti addio’ – ha spiegato Simona Izzo – ’Colpa dei sensi’, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale".

"Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza – ha aggiunto Ricky Tognazzi – Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità nelle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione".

La fiction, realizzata con il supporto di Marche Film Commission, è stata girata nelle Marche tra la primavera e l’estate per circa 8 settimane tra preparazione e riprese, non continuative a causa di uno stop forzato dovuto ad un infortunio di Gabriel Garko. "Purtroppo l’infortunio mi ha costretto ad abbandonare temporaneamente il set ma siamo riusciti comunque a finire le riprese con successo e nei tempi previsti – ha detto l’attore Gabriel Garko – In questa regione ho parecchi amici e vengo spesso, è un territorio ancora tutto da scoprire che offre un bel mare, una cucina ottima e la compagnia di persone molto piacevoli".

La serie è composta da sei puntate da 50 minuti ognuna e andrà in onda prossimamente in tre prime serate su Canale 5. Fanno da sfondo alla trama le scenografie naturali artistiche ed urbane dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone.