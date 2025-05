"Fino a qualche anno fa passavano spesso. Ora la vegetazione selvaggia è fuori controllo"

"Fino ad alcuni anni fa le ditte incaricate dal Comune passavano almeno due volte l’anno e ripulivano tutta l’area. Nel 2024 hanno tagliato le erbacce soltanto fino a 4-5 metri dalle case lasciando tutto il resto incolto e quest’anno, almeno fino a oggi, non si è visto nessuno. La situazione della vegetazione selvaggia è fuori controllo, ve ne rendete conto da soli". I residenti di via San Gaspare del Bufalo, a Brecce Bianche, le cui abitazioni danno verso Monte Dago e la Baraccola, sono arrabbiati. Il terreno comunale dell’ex Vigna Marabotto è ridotto a un campo pieno di rovi, erbacce e piante infestanti: "Noi da soli possiamo fare poco _ raccontano i residenti _, qualcuno taglia un po’ d’erba nelle sue pertinenze, ma siamo davvero invasi e servirebbe un profondo intervento di sfalcio e di rimozione della vegetazione. Tenere l’erbaccia fuori controllo comporta anche la presenza di varie tipologie di animali, dai ratti agli insetti. Insomma, la situazione è davvero fuori controllo e chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire al più presto. Siamo a metà maggio e di solito, in altri tempi, l’opera di pulizia e bonifica era già stata fatta". L’ex vigna Marabotto è soltanto una delle tantissime aree verdi di competenza comunale che versano in condizioni preoccupanti. Gli sfalci a bordo strada sono partiti nei giorni scorsi con un intervento in collaborazione con AnconAmbiente, adesso serve intervenire sul fronte delle aree pubbliche, giardini, parchi e via discorrendo.