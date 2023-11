Fino al 22 dicembre censimento della popolazione e delle abitazioni

"Si comunica che è in corso la rilevazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni anno 2023" così dall’ufficio comunale statistica. "Dal 7 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 le famiglie estratte, che non hanno risposto in autonomia, saranno contattate presso la propria abitazione o telefonicamente da un rilevatore che munito di tesserino aiuterà nella compilazione dei questionari in modalità solo on-line".