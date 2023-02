Finti agenti e carabinieri per raggirare gli anziani

di Marina Verdenelli

Si fingono carabinieri e poliziotti per derubare due ultraottantenni dei loro soldi e di monili d’oro, compresi cari ricordi come le fedi nuziali. In un giorno due napoletani, in combutta tra loro, avrebbero fatto addirittura il bis portandosi via diverse migliaia di euro tra preziosi e denaro in contante. Adesso sono finiti a processo per concorso in truffa aggravata. Il dibattimento si è aperto ieri per un 61enne e un 46enne, davanti al giudice Corrado Ascoli, che inizierà a sentire i primi testimoni dell’accusa il prossimo 15 maggio. Entrambi gli episodi si sono consumati a Camerano, il 19 settembre del 2018. La prima ad essere stata presa di mira è stata una donna di 83 anni. Stando alle accuse il napoletano di 61 anni, difeso dall’avvocato Francesco Conti, insieme ad un altro malvivente rimasto ignoto, avrebbe agganciato l’anziana spacciandosi per un carabiniere. L’imputato sarebbe andato a casa della vecchina raccontandole che il marito aveva avuto un incidente stradale dove erano rimaste ferite delle persone. "Se paga subito il risarcimento danni non avrà guai" avrebbe detto il 61enne alla donna che, presa dalla paura, aveva chiesto come poteva fare per aiutare il marito. In casa aveva solo 500 euro in contanti ma la cifra però non sarebbe bastata al finto carabiniere che le ha detto che andavano bene anche monili d’oro per pagare il resto. La donna così gli ha consegnato un anello d’oro con brillanti, una collana sempre d’oro con un ciondolo, un altro anello e due fedi nuziali per un valore di diverse migliaia di euro. Solo quando è rimasta sola in casa ha capito che era stata truffata e ha denunciato i fatti ai carabinieri veri. Nella stessa giornata il 61enne si sarebbe fatto aiutare da un 46enne per agganciare un’altra anziana, nella stessa cittadina, fingendosi questa volta poliziotti. Il più giovane si sarebbe prestato a fare la telefonata, dicendo che il figlio della donna, una 86enne, aveva avuto un brutto incidente stradale ed era in stato di fermo, in questura. "Se non vuole che lo arrestiamo – aveva detto la voce al telefono – deve pagare una cauzione per lui così lo rimandiamo a casa". Poco dopo aveva suonato alla sua porta il 61enne napoletano che si sarebbe fatto consegnare diversi monili d’oro, dicendo di essere un poliziotto. Per questo fatto il 61enne ha già avuto un processo e in questo procedimento si proseguo solo per il complice, il 46enne.