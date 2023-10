Finti carabinieri: trappola per anziani

Allarme finti carabinieri che chiamano in casa degli anziani. Due i casi registrati sabato tra Jesi e Santa Maria Nuova. "Qualche poco di buono – riferisce un commercialista jesino - ha telefonato a mia madre spacciandosi per carabiniere, Si trattava del solito tentativo di truffa: ha chiesto se fosse sola e a che piano abitasse. Mia madre non è caduta nel tranello però si è sentita male, per fortuna niente di serio. Adesso vediamo come muoverci perché siamo davvero stanchi di queste persone che approfittano degli anziani e dei soggetti deboli". A poche ore di distanza, sabato pomeriggio un altro caso analogo a Chiaravalle. "Mia madre che abita sola a Santa Maria Nuova – racconta la figlia - ha ricevuto una telefonata truffa da parte di due fantomatici carabinieri i quali chiedevano informazioni sull’abitazione e personali. È bene fare attenzione perché si tratta di una truffa bella e buona, ma i nostri anziani in buona fede potrebbero lasciarsi scappare informazioni importanti".