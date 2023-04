Finti dipendenti bancari: truffata per 1.400 euro

Una truffa che ha fruttato ai malviventi mille e 400 euro è stata messa a segno ai danni di una donna residente a Ostra. La vittima è caduta nella trappola attraverso un sms in cui venivano richiesti i dati per accedere al suo conto corrente, una comunicazione che la donna pensava arrivasse direttamente dal suo Istituto Bancario, in cui veniva segnalato un tentativo di accesso al suo conto corrente, mentre ad inviarla a sua insaputa erano dei truffatori. Gli stessi che poco dopo la hanno raggiunta telefonicamente, confermando il tentativo di accesso prima di farsi dare i codici per ‘rimettere in sicurezza il conto’. Parole che vengono utilizzate spesso dai malviventi intenti a mettere a segno questo tipo di truffa. Nessun sms di conferma per la messa in sicurezza del conto, ma ben 4 sms relativi a prelievi che la donna non aveva autorizzato ma che invece erano stati effettuati proprio sul suo conto.

Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti dalla chiamata del sedicente operatore dell’istituto bancario. Immediata al chiamata ai carabinieri a cui la donna ha sporto denuncia, il truffatore è stato rintracciato dai militari: si tratta di un 23enne residente in Campania che ora dovrà rispondere per il reato di truffa.