Finti tecnici di Lottomatica: truffa da 11mila euro

Con una telefonata le avevano fatto credere che il sistema della lottomatica, usato per ricaricare carte telefoniche, pagare multe, fare ricariche su carte prepagate, aveva dei problemi e che quindi erano in procinto di cambiarlo e pertanto occorreva fare delle prove per vedere se il sistema funzionasse o meno. "Sono solo simulazioni signora, non si preoccupi, non ci saranno addebiti", l’avevano rassicurata. Invece la signora si è vista spillare via quasi 11mila euro di soldi che nessuno le ha più restituito. A cadere nella truffa è stata la titolare di una tabaccheria di Fabriano, raggirata da almeno cinque persone, due donne e tre uomini, tutte originarie della Campania, a Napoli e dintorni. I corrispettivi di quelle simulazioni sono finiti nei loro conti correnti di carte postepay e adesso sono tutti imputati davanti al giudice Pietro Renna per truffa in concorso. I presunti responsabili hanno dai 24 ai 48 anni e sono difesi quattro dall’avvocato Giuseppe Cutrona e uno dall’avvocato Gennaro Belvini. La tabaccaia è stata raggiunta telefonicamente dai presunti furfanti il 22 settembre del 2020. Una voce maschile si era spacciata per un tecnico della linea telefonica con cui si alimentava l’apparecchio della lottomatica. Era sembrata un persona distinta, competente, ben informata e la titolare era stata a sentire tutto quello che doveva fare per non vedersi interrotto il servizio alla sua clientela, una buona fonte di reddito per lei. L’uomo le ha detto che doveva fare delle ricariche su delle prepagate, indicando di volta in volta tessere diverse per le quali la tabaccaia doveva ricaricare un importo sempre identico, poco meno di mille euro.

Lo ha fatto per dieci volte, digitando la cifra da addebitare, che veniva presa dal suo conto e che credeva però fosse poi annullata da una operazione dell’operatore. Finita la decima ricarica il finto operatore l’ha salutata gentilmente dicendo che ora era tutto a posto e il servizio non avrebbe dato più nessun problema. In realtà non era a posto nulla perché la donna, controllando che le operazioni fossero nulle, ha scoperto che invece erano state addebitate e lei aveva perso in pochi minuti quasi 11 mila euro. A quel punto si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno avviato una indagine risalendo al conti dei versamenti e agli imputati finiti a processo. Prossima udienza il 24 maggio per sentire i testimoni e arrivare anche alla discussione.

Marina Verdenelli