Finti vaccini, il processo. Chiesto il rinvio a giudizio per i due "procacciatori"

Finti vaccini con la complicità dell’infermiere Emanuele Luchetti (foto), ci sono le prime richieste di condanna. Riguardano nove dei 77 imputati per i sieri buttati via all’hub Paolinelli della Baraccola. Il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo ieri ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione tenendo conto dello sconto di pena che il rito alternativo (che evita il dibattimento e si chiude in udienza preliminare) prevede e che è pari ad un terzo della pena. Per due posizioni, l’avvocato Gabriele Galeazzi, 53 anni, anconetano, e un pensionato con un passato da sindacalista, Edmondo Scarafoni, 75 anni, fabrianese, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio. Entrambi avrebbero avuto il ruolo di procacciatori di utenti da indirizzare a Luchetti, per i falsi vaccini che non sarebbero stati inoculati, in cambio di denaro. Tutti gli altri patteggeranno con pene che sono state concordate. Tra questi ci sono anche altri procacciatori, c’è lo stesso infermiere Luchetti e ci sono gli utenti che avrebbero simulato di ricevere la dose perché contrari alla vaccinazione, ciascuno per vari motivi. Le richieste di condanna sono state fatte nel corso dell’udienza preliminare che si tiene davanti al giudice Alberto Pallucchini. Alla fine i riti alternativi, tra patteggiamenti e abbreviati, sono stati scelti dalla maggioranza degli accusati, 66 su 77 indagati accusati, a vario titolo, di corruzione, peculato e falso in atto pubblico.

La vicenda era esplosa a gennaio del 2022, dopo una indagine della squadra mobile denominata "Euro Green Pass", coordinata dalla Procura. L’inchiesta aveva portato a galla un sistema utilizzato da persone contrarie alla vaccinazione (in piena pandemia da Covid-19) per simulare l’inoculazione del siero e ottenere dietro pagamento la documentazione che serviva in quel periodo per lavorare, viaggiare e andare nei locali. Il tutto con la complicità dell’infermiere Luchetti, 52 anni, di Falconara, che ci avrebbe guadagnato in termini di soldi. Stando alle accuse effettuava le iniezioni per finta spruzzando le dosi a terra o nei cestini. Le prime sentenze non arriveranno prima di giugno.