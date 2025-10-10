Finti vaccini, l’avvocato non patteggia

Problemi logistici, slitta l’udienza preliminare sui vaccini inoculati per finta all’hub Paolinelli della Baraccola. In tribunale mancava un’aula abbastanza capiente per contenere tutte le parti, visto che sono 77 gli indagati, e l’udienza in programma ieri davanti al giudice Alberto Pallucchini è stata rinviata al 17 di novembre. Il procedimento è quello relativo all’operazione "Euro Green Pass" della squadra mobile, esplosa a gennaio del 2022, che portò a scoprire vaccinazioni bluff effettuate dall’infermiere Emanuele Luchetti per rilasciare i green pass indispensabili all’epoca per lavorare, viaggiare, usare mezzi pubblici e andare al ristorante.

Ieri il giudice doveva decidere sulle richieste di chi ha presentato la volontà di patteggiare, in tutto 67 persone, di chi ha già discusso gli abbreviati, questi sono in tutto nove, e sull’unica posizione che non ha fatto richiesta di procedere con un rito alternativo relativa all’ex sindacalista fabrianese Edmondo Scarafoni, 75 anni, uno dei sei intermediari dell’infermiere infedele.

Rispetto alle ultime udienze, in cui anche l’avvocato Gabriele Galeazzi, ritenuto dalla pubblica accusa uno degli intermediari di Luchetti per indirizzargli pazienti da sottoporre alle finte inoculazioni di vaccino, aveva concordato un patteggiamento, c’è una novità perché Galeazzi non vuole più patteggiare e il suo difensore, l’avvocato Riccardo Leonardi, ha presentato una memoria per chiedere il rigetto della richiesta. La decisione finale spetterà al giudice.

Le accuse per i 77 indagati sono, a vario titolo, di corruzione, peculato e falso in atto pubblico. Per i nove degli abbreviati il pm Ruggiero Dicuonzo ha già formulato le richieste di condanna chiedendo per tutti una pena di 3 anni e 4 mesi. La vicenda dei vaccini era emersa dopo la denuncia di un medico del centro vaccinale che si era accorto che Luchetti buttava via le dosi.