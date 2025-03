Finto carabiniere chiede scusa: "Avevo perso tutto, ero disperato"

Truffa un’anziana spacciandosi per un carabiniere ma dopo averle portato via denaro e gioielli per quasi 10mila euro viene trovato e arrestato in autostrada. Aveva preso un’auto a noleggio. A raggirare una 79enne di Falconara, in via Ville, è stato un 47enne napoletano, il 16 novembre scorso, finito a processo con il giudizio immediato. E’ accusato di truffa aggravata e ieri il procedimento, dove è difeso dall’avvocato Mauro Saraceni, si è aperto davanti al giudice Matteo Di Battista. L’imputato era collegato dal carcere di Cassino, dove è recluso, e ha voluto rilasciare delle dichiarazioni spontanee spiegando il motivo per cui si era spinto a tanto e chiedendo scusa all’anziana che però non si è costituita parte civile e non era nemmeno in tribunale. Il napoletano ha detto che aveva perso la casa, dormiva in auto e aveva problemi in famiglia. Una situazione economica precaria e si è detto molto pentito. Stando alle accuse l’anziana raggirata aveva ricevuto una telefonata attorno alle 15, da un uomo che si era presentato come un carabiniere (il complice del napoletano ma mai rintracciato). Il finto militare le aveva detto che il figlio aveva investito una donna incinta che era finita in ospedale e che per rilasciarlo andava fatto un pagamento ad un collega che sarebbe passato a prendere il denaro di lì a poco, direttamente a casa dell’anziana. La 79enne a quel punto aveva preparato soldi e gioielli, per quasi 10mila euro. Quando il napoletano è arrivato gli aveva consegnato tutto. Subito dopo però si era insospettita perché lo aveva visto andare via a piedi e non a bordo di un’auto dei carabinieri. Si era quindi recata a casa della nuora scoprendo di essere stata truffata. La tempestiva denuncia aveva permesso ai carabinieri di rintracciare il napoletano nell’autostrada A1, con la refurtiva ancora dentro il veicolo. L’imputato aveva ammesso sostenendo che era stato reclutato da gente avvezza in queste truffe, di cui non sapeva le generalità, che gli avrebbero dato 150 euro se l’avesse portata a termine. Prossima udienza il 22 maggio per la discussione.