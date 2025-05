Finto carabiniere smascherato. Anziana ci cade e dà soldi e oro. Vicina non si fida, lo fa arrestare

Cade nella trappola del finto carabiniere e del finto incidente accaduto alla figlia, consegnando oro e gioielli ad un impostore, ma la vicina di casa intuisce la truffa e grazie a lei la polizia arresta il malvivente. E’ successo giovedì pomeriggio. A casa di una 90enne, residente alla Baraccola, è arrivata una telefonata. Una voce maschile si è presentata come un maresciallo dei carabinieri informando l’anziana che la figlia aveva avuto un incidente stradale dove erano rimaste ferite delle persone, una anche molto grave. "Se non paga subito sua figlia passa dei guai", le ha detto il finto maresciallo che per dare credibilità alla telefonata ha passato la cornetta ad una donna che ha camuffato la voce spacciandosi per la figlia della 90enne. "Mamma ti prego paga, dai tutto quello che hai, soldi, oro, aiutami se no mi arrestano". Poco dopo a casa della 90enne è arrivato un uomo di circa 50 anni, si è presentato come un carabiniere e l’anziana gli ha consegnato oro e gioielli, preoccupata per le sorti della figlia. Mentre il finto militare si allontanava è entrata una vicina di casa nella palazzina che si è insospettita di quell’uomo, mai visto nel palazzo. Gli ha chiesto chi fosse e quando gli ha detto che era un carabiniere la donna non ci ha creduto perché non era in divisa. A quel punto lo ha incalzato, gli ha chiesto di mostrare un tesserino ma l’uomo si è innervosito, gli è caduto parte dell’oro che l’anziana gli aveva appena consegnato e si è dato alla fuga scavalcando il cancello e salendo a bordo di un’auto parcheggiata con un complice a bordo. La vicina di casa ha fatto in tempo a fotografare il veicolo e il truffatore, poi ha chiamato la polizia a cui ha consegnato tutto. Grazie alle foto l’uomo, dopo qualche ora, è stato intercettato dai poliziotti a Pescara. E’ stato fermato e arrestato per truffa. Ora è in carcere a Pescara. Nella vettura è stata trovata parte della refurtiva che era riuscito a portare via all’anziana. Verrà tutta restituita alla 90enne. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti del truffatore un foglio di via obbligatorio dal capoluogo dorico fino al 2028.