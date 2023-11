Finto soldato inganna una 50enne: 5 denunce

di Silvia Santini

Ha fatto leva sui sentimenti di quella donna. Le ha fatto credere di amarla e di non vedere l’ora di vederla, in Italia. Non poteva però, essendo bloccato all’estero per lavoro. Si fingeva soldato ma, in realtà, dietro quella figura fittizia, dopo lunghi e complessi accertamenti, i poliziotti del Commissariato di Osimo hanno scovato e denunciato cinque persone residenti in Italia. Erano intestatarie di altrettanti conti bancari dove confluiva il denaro che una donna, 50enne residente nell’osimano, pensava di inviare per una causa precisa. Il truffatore si spacciava per militare americano in missione in una scenario di guerra. Si erano conosciuti sui social i due e lui l’aveva corteggiata virtualmente. La vittima era convinta che quei soldi, i risparmi di una vita, servissero per risarcire le sue gerarchie militari per l’interruzione anticipata della missione e per il pagamento del viaggio in Italia, dove appunto si sarebbero finalmente ricongiunti. La sottrazione ammonta a decine di migliaia di euro.

Non è l’unico raggiro scovato dai poliziotti osimani, diretti dal vice questore Samuele Rossi, impegnati in queste settimane in indagini per l’individuazione di malviventi che con artifici sono riusciti ad imbrogliare cittadini conosciuti in rete carpendo loro credenziali dei loro conti correnti, facendosi pagare merce mai inviata o ingaggiandoli in un’artificiosa procedura al bancomat al termine della quale si sono visti addebitare cifre importanti al posto dell’accredito del prezzo di beni venduti. Nel fine settimana l’attenzione si è invece concentrata sul servizio interforze di controllo del territorio disposto dal Questore, d’intesa con il Prefetto. Congiuntamente, le forze dell’ordine hanno perlustrato vie e piazze del centro storico e della periferia e i luoghi di aggregazione di giovani per scoraggiare eventuali assembramenti molesti che causano disagio e l’insorgere di fenomeni criminosi. Complessivamente sono state controllati 64 persone, tra cui sei con pregiudizi di polizia, due locali pubblici e 25 veicoli. E’ stato sanzionato un automobilista che guidava con la patente scaduta ed un giovane è stato denunciato a piede libero perché aveva in tasca un coltellino il cui porto fuori dall’abitazione è vietato senza giustificato motivo.