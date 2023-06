Finto tecnico del gas: attenzione alle truffe

"A tutti i castelfrettesi. Si aggira per il paese un tipo con un furgone bianco, alto di statura che si spaccia come tecnico delle forniture del gas, munito di cartellino. Se si presenta non aprite a nessuno perché è una truffa, specialmente per le persone anziane. Occhio a tutti". L’avviso circola anche sui social dopo che, giovedì mattina, un nonnino è stato raggirato da un malvivente, forse aiutato da un complice. Con una scusa il ladro gli è entrato in casa per vendergli contratti di utenze, in un attimo gli ha portato via quasi 40mila euro in ori e buoni postali. Indagano i carabinieri della Tenenza.