Fioccano le lite, le volanti intervengono in strada agli Archi

Le volanti sono intervenute l’altra sera attorno alle 22.15 in via Marchetti, dove era stata segnalata una lite in strada tra due extracomunitari. Al momento dell’arrivo del personale ne era presente solo uno, di origine peruviana che riferiva di ignorare chi fosse il soggetto con cui poco prima vi era stata la zuffa, ma di cui sapeva fornire una sommaria descrizione e la nazionalità magrebina. Veniva chiamato anche personale del 118 che provvedeva a verificare le condizioni del peruviano e che veniva portato in pronto soccorso in codice verde. Le ricerche davano esito negativo ed il presunto contendente non veniva rintracciato. La sala operativa della Questura di Ancona ha inviato anche agenti in un appartamento in zona Brecce Bianche per segnalazione di lite tra conviventi, già protagonisti in passato di precedenti interventi per analoghi motivi. Sul posto ad attendere gli operanti vi era la coppia, entrambi italiani di 49 anni, e personale sanitario. Gli agenti apprendevano dall’uomo che durante la serata lui e compagna si erano recati ad una festa nel quartiere e durante la cena la donna aveva assunto una quantità smodata di alcool. Rientrati a casa la donna aveva continuato a bere. Dal tentativo dell’uomo di fermarla era scaturito un diverbio mai passato alle vie di fatto. Onde evitare, come in pregressi episodi, di dover lasciare l’abitazione, l’uomo riferiva di aver allertato i sanitari e le forze dell’ordine per chiedere ausilio. La donna confermava quanto riferito dal compagno, evidenziando che nelle ultime settimane vi erano state altre liti in cui era stata spintonata, senza che tuttavia la donna ricorresse alle cure del caso né allertasse le forze dell’ordine.